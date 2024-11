Ilgiorno.it - Il futuro dell’ospedale di Gallarate: "Servono servizi per i più deboli"

L’assemblea pubblica suldi, organizzata dai gruppi di minoranza in consiglio comunale (liste civiche Obiettivo Comune, Città è Vita, Silvestrini Sindaco, Pd, Più), mobilitati contro il pesante ridimensionamento previsto nel piano di Asst Valle Olona e Arexpo con la realizzazione del polo sanitario unico a Busto Arsizio, ha visto una grande partecipazione di cittadini. In vista dell’assemblea, le Associazioni dei pazienti cronici hanno diffuso un’articolata riflessione: "Le Associazioni lasciano alla sedi politiche e istituzionali il dibattito sull’allocazione deie delle strutture sanitarie e si schierano unicamente per la difesa del diritto alla salute per tutti e in particolare per tutte le persone piùe fragili". Quindi affermano "il diritto a una informazione puntuale suiospedalieri e territoriali attualmente operativi, sul loro funzionamento, sulle modalità di accesso e sulla loro progressiva riorganizzazione, il diritto di partecipare alla coprogrammazione e coprogettazione del funzionamento dei nuovie della risposta ai bisogni" e chiedono in particolare "ospedalieri per acuti progettati per essere accessibili e con spazi e percorsi di cura in grado di accogliere e tutelare persone con cronicità complesse con polipatologie, disabilità e fragilità di ogni fascia di età,territoriali di prossimità e domiciliarità (e non soloambulatoriali diagnostici/prestazionali), programmati e progettati per una presa in carico delle persone con cronicità, disabilità, fragilità e dei loro caregiver".