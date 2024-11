Ilrestodelcarlino.it - Hera brinda, l’utile sale del 20%: "Investimenti per 561 milioni"

Terzo trimestre di crescita per, che mette a segno incrementi per tutti i principali indicatori economici della gestione della multiservizi. I ricavi alla fine di settembre si attestavano a 8,1 miliardi, in calo del 25,3% sul 2023 principalmente per la diminuzione dei prezzi delle commodity energetiche e la riduzione delle attività incentivate sui servizi per il risparmio energetico. La contrazione del fatturato per i minori volumi di gas è stata più che compensata dai maggiori volumi venduti di energia elettrica. Il margine operativo lordoa 1,037 miliardi (+3,1%), mentredi pertinenza degli azionisti passa a 282,9, con un balzo del 20,1% (312netto, +16,8%). Nei primi nove mesi, glioperativi di(su impianti, reti e infrastrutture) sono stati pari a 561,1, mentre l’indebitamento finanziario netto ammonta a 4,175 miliardi, in linea coi 4,148 miliardi del 30 settembre 2023.