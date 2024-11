Laprimapagina.it - Grime Spitterz: il nuovo brano “Gold Digga” è ora disponibile

Dal 15 novembre 2024 saràsu tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica “”, ilsingolo dei.“” è undi rottura. Il duo composto da Adriano Carlucci e Salvatore Federico propone undalle liriche ciniche e taglienti, combinando il tutto con un sound influenzato dalle sonorità Drum’n’Bass e Neo Jungle. Il singolo è stato prodotto da Ric de Large del collettivo “Much Much Bass”, fondato proprio dai. Con un tono ironico e provocatorio, “” sottolinea senza mezzi termini che non c’è posto per chi si unisce al gruppo solo per opportunismo o per moda.Spiegano gli artisti a proposito del: “”” vuole essere un singolo da ballare in serata ma che, allo stesso tempo, trasmetta un qualcosa all’ascoltatore.