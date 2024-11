Nerdpool.it - GO!2025&FRIENDS – Trieste celebra Steve McCurry con i suoi “Sguardi sul mondo”

Leggi su Nerdpool.it

Sarà il Salone degli Incanti dia ospitare, dal 15 novembre 2024 al 4 maggio 2025, “sul”, una retrospettiva con oltre 150 immagini – di cui alcune inedite – che regalerà ai visitatori un viaggio nei volti, nei luoghi e nelle culture incontrate dal fotografo statunitense.Oggi, nello spazio che accoglierà la rassegna, è stato presentato il progetto curato da Biba Giacchetti sotto la direzione artistica di Madeinart e Gianni Mercurio ed è stata inaugurata la mostra inserita nella programmazione di Go!2025&Friends, rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione di Go!2025, con Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura, che coinvolge non solo Gorizia ma anche altre sedi e luoghi del territorio regionale per tutto il 2025.