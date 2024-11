Oasport.it - Dove vedere lo sci alpino in tv sabato e domenica: orari slalom Levi, programma, streaming

La Coppa del Mondo di scitornerà questo fine settimana.Dopo il consueto antipasto stagionale con il gigante di Soelden, questo weekend si corre in Finlandia asono indue(uno femminile iled uno maschile la).Per quanto riguarda la gara femminile non c’è il minimo dubbio che la principale favorita è Mikaela Shiffrin, visto che Petra Vlhova non sarà ancora al cancelletto di partenza, con un possibile rientro solo per le gare di fine mese in Nord America. Al maschile, invece, ci sarà la solita incredibile incertezza, con davvero in tantissimi che possono lottare sia per il podio sia per la vittoria finale.In casa Italia l’obiettivo è quello di ottenere il massimo possibile. In campo femminile le azzurre devono cercare la qualificazione alla seconda manche e poi un bel piazzamento.