Dall’Argentina | Wanda Nara denuncia Icardi per violenza di genere Il Galatasaray smentisce

Leggi su Sportface.it

Secondo la trasmissione argentina “Los Angeles de la Manana” di America Tv,avrebbeto Mauroperdidopo un’accesa lite in quel di Buenos Aires. L’ex giocatore dell’Inter, qualora la notizia fosse confermata, sarebbe costretto a comparire in tribunale. Il centravanti ora al, secondo i media sudamericani, si trova proprio in patria, dove sta recuperando dal grave infortunio al crociato, e lì si sarebbe verificato “un evento violento”, “una cosa grave” per il sempre informato Angel Brito, che ha citato l’avvocato della showgirl Ana Rosenfeld.Questo il racconto del giornalista: “ha trovato in casa suacon le sue figlie. Era tardi e Isabella e Francesca dormivano,e Mauro hanno avuto una forte discussione e lui ha cercato di impedirle di andarsene ma lei ha preso le sue cose ed è riuscita a scappare”.