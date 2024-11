Liberoquotidiano.it - Conferenza stampa di presentazione della Quarta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro e della Seconda edizione del Safety Love

(Adnkronos) - Mercoledì 20 novembre –Ore 15:00Bologna - “Fiera Ambiente e” SALA PRELUDIO – CENTRO SERVIZI BLOCCO B (primo piano)Roma, 14/11/2024. La Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con l'Osservatorio Olympus dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, presenta il temadelsuldel, in occasioneFiera Ambientedi Bologna, nella Sala Preludio alle ore 15:00.La prossimadel FestivaSSL, con il titolo “Le nuove frontieresul: Rischi e opportunità”, si terrà a Gorizia dal 25 al 27 giugno 2025 e sarà interamente dedicata ai rischi e alle opportunità che derivano dall'integrazione di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e la robotica, nel mondo del