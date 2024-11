Bonus Natale 2024 anche per i genitori single Chi ne ha diritto e come richiederlo

Leggi su Open.online

Per quest’anno è previsto un ampliamento della platea del “”: l’una tantum di 100 euro che sarà aggiunto in busta paga alla tredicesima mensilità ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai 28mila euro. Si passerà da circa un milione di aventia quasi 4,5 milioni grazie all’eliminazione del «requisito di avere il coniuge a carico», ha spiegato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. Sarà dunque sufficiente avere almeno un figlio a carico, mentre rimangono esclusi isenza figli. Una misura resa possibile dalla riapertura del concordato preventivo, il cui termine è stato prorogato fino al 12 dicembre per permettere a più partite Iva di aderire e regolarizzare le somme evase tra il 2018 e il 2022. In questo modo il governo spera di avere una nuova trdi disponibilità economiche da sfruttare per la Manovra 2025.