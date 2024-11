Belgio-Italia Spalletti | Donnarumma dal primo minuto

Leggi su Corrieretoscano.it

: “dalgiovedì 14 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Partita valida per la fase a gironi di Nations League diretta dal rumeno Radu Petrescu. Assistenti Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu. Quarto ufficiale Marcel Birsan.Diretta Rai 1 alle 20.45.Agli azzurri del ct toscano Lucianoserve ancora un punto per la qualificazione alle Final 8.Omaggio degli azzurri alle 39 vittime della strage dello stadio Heysel, oggi stadio Re Baldovino. Una delegazione azzurra composta dal presidente federale Gabriele Gravina, dal ct, dal capo delegazione Buffon e dai giocatori, insieme ad alcuni rappresentanti della Federazione belga, davanti alla lapide in memoria dei 39 tifosi della Juventus che il 29 maggio 1985, durante la finale di Coppa dei Campioni fra la squadra bianconera e il Liverpool, persero la vita sugli spalti dello stadio a causa di disordini.