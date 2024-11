Inter-news.it - Austria, battuto un Kazakistan in dieci: Rangnick risparmia Arnautovic!

finisce 0-2, con la squadra diche vince in superiorità numerica.resta fuori per tutti i novanta minuti più recupero.IN PANCHINA –, sfida valida per la quinta giornata di Nations League, ha avuto inizio alle ore 16.00. In attesa di guardare il resto dei calciatori dell’Inter impegnati quest’oggi nella competizione, lo sguardo non può non andare su Marko. L’attaccante nerazzurro, però, non è stato scelto dal CT Ralfnell’undici titolare, accomodandosi così in panchina e sperando in una chance nella ripresa. Il match di Nations League viene sbloccato dall’, che al 15? trova il vantaggio grazie al gol di Baumgartner che raccoglie l’assist di Posch.0-2ASTUTI – Al 23?, poi, aumentano i guai per il, costretto a restare indopo l’espulsione di Marochkin.