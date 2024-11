Inter-news.it - Arnautovic e il record di gol nel mirino: Inter-Austria, differenza

dopo lo scarso minutaggio all’ritorna in Nazionale con l’. Tra poche ore l’impegno contro il Kazakistan.OCCASIONE DA SFRUTTARE – L’si trova a gestire un numero considerevole di giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Ben 15 calciatori nerazzurri sono stati chiamati a rappresentare i loro paesi, tra questi Marko. L’attaccanteco non è riuscito a trovare molto spazio ultimamente all’, ma in Nazionale può finalmente ritrovare la titolarità. L’ultima gara giocata con la maglia nerazzurra dal primo minuto risale addirittura alla sfida di Berna vinta conto lo Young Boys lo scorso 23 ottobre, partita in cui lo stessosi divorò un calcio di rigore sullo 0-0. Con il Kazakistan ha chance importanti per poter ritornare a giocare dal primo minuto.