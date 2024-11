Davidemaggio.it - Amici 24, anticipazioni ottava puntata: Chiamamifaro batte un vincitore di X Factor

Come ogni giovedì, è stato registrato nel pomeriggio un nuovo appuntamento di24, in onda domenica 17 novembre alle 14 su Canale 5 con l’. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste.24: gli ospitiMaria De Filippi ha accolto in studio l’ex allievo Mida, che ha cantato il nuovo singolo Morire x te. In veste di giudici, presenti per il canto Carlo Verdone e Tananai e per il ballo Irma Di Paola.24: le sfide e le gareDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – le sfide previste in puntate sono state vinte dagli allievi, che hanno dunque confermato il loro banco. Non solo la ballerina Alessia e il cantante Luk3 ma anche, mandata a rischio da Anna Pettinelli; la cantante ha avuto la meglio su Sofia Tornambene, in arte Kimono, vincitrice di Xnel 2019.