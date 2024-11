Tutto.tv - Amazon Prime Video testa una funzionalità per seguire più streaming in contemporanea

è uno dei principali servizi per lodi spettacoli, film e altri contenuti on demand, ma il colosso dell’e-commerce nutre ambizioni anche nell’ambito dello sport in diretta.offre già lodi vari sport in diretta negli Stati Uniti e ora sembra che la piattaforma sia pronta ad aggiungere lamultiview per rendere più facile per gli utentimente più eventi in diretta.potrebbe permetterci dipiùsimultaneamenteIl codice della versione 3.0.389 dell’appcontiene nuove stringhe che indicano che la piattaforma sta lavorando per aggiungere lamultiview. I frammenti di testo suggeriscono chepotrebbe presto permetterci di riprodurre più contenutimente, tuttavia sembra che non sarà possibile mettere in pausa, riavvolgere o avanzare rapidamente i flussi in modalità multiview.