Alimenti e cosmetici non tracciati | multe e sequestri a Prato dai Nas

– Blitz dei Nas di Firenze negli esercizi commerciali diSequestrati, integratori enonin un supermercato, un’erboristeria ed una rivendita di integratori che si trovano vicino al centro di, gestiti da cittadini cinesi.I, effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri del Nas di Firenze e i colleghi della stazione di, sono parte di una più vasta campagna di controlli finalizzati ad accertare sia il rispetto delle norme igienico-sanitarie che la provenienza degliposti in vendita.Nello specifico sono stati sequestrati circa 20 chilogrammi, tra carne e pesce, alcune confezioni di integratori alimentari,, bevande e confezioni divari non, quindi di provenienza sconosciuta.E’ stato attivato il dipartimento prevenzione dell’azienda sanitaria di Firenze per l’adozione dei provvedimenti di competenza.