Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce la moglie, patteggia ed è libero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aveva aggredito lacon il manico di un martello e aveva minacciato di ucciderla, tagliandole la gola. Lei si era chiusa a chiave in una stanza e si era calata dalla finestra per fuggire alla furia del marito. Per questo episodio, ieri mattina hato due anni di reclusione (con pena sospesa) un pescatore tunisino, da anni in Italia, difeso dall’avvocato Domenico Biasco. L’uomo era stato accusato in un primo momento di tentato omicidio, reato poi derubricato in quello meno grave di lesioni aggravate, sulla base delle indagini difensive presentate ieri in tribunale, e di maltrattamenti. Il tunisino è tornato, ma dovrà svolgere un percorso terapeutico per uomini che maltrattano le donne. L’episodio più grave era avvenuto il 25 luglio scorso, verso le 3 di notte, quando il tunisino, secondo l’accusa sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Stefania Ciccioli, dopo aver bevuto troppo, aveva colpito la, sua connazionale e mamma dei suoi bambini, con un mestolo e un martello in varie parti del corpo.