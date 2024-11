Gaeta.it - Addio a Matilde Brualdi Clementoni: figura chiave nella nascita di una delle aziende di giochi più conosciute

Matilde Brualdi Clementoni, co-fondatrice della rinomata Clementoni spa, è morta oggi nella sua abitazione di Recanati, a 93 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha espresso il proprio dolore per la perdita di una figura di riferimento non solo per la famiglia, ma anche per l'industria dei giocattoli in Italia e nel mondo.Un imprenditrice visionariaNata a Pesaro, Matilde Brualdi si trasferisce a Recanati per dare vita a un progetto imprenditoriale insieme al marito, Mario, nel lontano 1963. L'azienda, che all'epoca fu fondata come un'iniziativa locale, è cresciuta nel corso dei decenni ed è diventata un marchio di riferimento a livello internazionale nella produzione di puzzle e giocattoli. L'impegno di Matilde non si è limitato soltanto alla fondazione dell'impresa; la sua presenza attiva è stata cruciale nelle fasi iniziali della crescita dell'azienda.