Abbandona vecchi mobili e materasso in strada

Hato in mezzo alla, appoggiati a un albero in via Solferino,, materassi e sacchi di rifiuti (nella foto). Denunciato un operaio che così aveva deciso di smaltire il materiale recuperato in un appartamento che stava ristrutturando. A lui gli agenti della polizia locale sono arrivati analizzando il frammento di un documento ritrovato tra i rifiuti. In particolare i vigili hanno rintracciato un residente del complesso Aler di via Solferino a cui il documento si riferiva. Nel suo appartamento erano in corso lavori di ristrutturazione e uno dei due operai impegnati - un 64enne residente nel Mantovano - è risultato essere il responsabile dell’abbandono. È stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, insieme con il proprietario dell’immobile, e a suo carico è scattata una denuncia per il reato di abbandono di rifiuti.