Volkswagen investe 58 miliardi nell’americana Rivian

Mentre in Europa fa i conti con licenziamenti e chiusura degli stabilimenti, negli Usafa affari con. Il gruppo di Wolfsburg ha infatti ufficializzato la joint venture con la startup rivale di Tesla con investimenti da 5,8di dollari, il 16 per cento in più di quanto anticipato già nel corso dell’estate. Come riporta TechCrunch, l’accordo intende consentire a entrambe le aziende di condividere i software per sviluppare le rispettive tecnologie e progettare il lancio di nuovi modelli sul mercato già nel 2027. Nel dettaglio, VW investirà un iniziale miliardo di dollari in obbligazioni convertibili. La società del Ceo Oliver Blume sborserà poi 1,3per licenze di proprietà intellettuale e una partecipazione azionaria e fino a 3,5in capitale futuro, obbligazioni e debito, legati al raggiungimento di specifici traguardi.