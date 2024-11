Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-11-2024 ore 11:10

dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che riapre i termini di adesione al concordato preventivo biennale la cui scadenza era inizialmente fissata al 31 ottobre Il decreto Prevede la possibilità presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa di aderire al concordato fino al 12 dicembreper i contribuenti esercenti attività d’impresa arti o professioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobree pur avendone i requisiti non hanno aderito la guerra in Ucraina nel sindaco di Kiev scrive su telegram che ci sono state esplosioni in città e che è stato avvistato drone nemico gli Stati Uniti confermano l’Impiego di truppe nordcoreane che combattono assieme russi nella regione di Kurt mi presidente ucraino volodymyr zelensky ha firmato diverti decreti che in 19 sanzioni alla Russia aumentano le pressioni sui paesi occidentali perché facciano altrettanto la candidata disegnata la carica di alto rappresentante europeo che ha definito una priorità la vittoria del Ucraina dicendo che chi è Sara supportata finché serve un maschio in collaborazione con Viva il ravazzani alla guida del nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa americana è potenzialmente il progetto Manhattan il piano di sviluppo della prima bomba atomica dei nostri tempi lo ha scritto Donald Trump sul annunciando la nomina e spiegando che insieme questi due meravigliosi piangevano l’altra dalla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa tagliare le normative gestive tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali essenziali per il movimento Save America e cambiamo ancora argomento due sindacati dei Lavoratori delle ferrovie non confermato per oggi lo sciopero nazionale di 24 ore in tutti i l’agitazione interesse dipendenti della rete ferroviaria attivi negli impianti nella manutenzione che incroceranno le braccia fino alla mezzanotte l’attenzione dal lavoro è stata proclamata da Cobas lavoro privato coordinamento ferrovieri dell’assemblea Nazionale lavoratori manutenzione infrastrutture RFI possibili disagi sul monte tratte con ritardi cancellazioni soprattutto nelle ore di punta una ragazza di 22 anni ha Margaret spada originaria di Lentini in provincia di Siracusa è morta per un intervento al naso La giovane è andata aper una rinoplastica sarebbe deceduta prima dell’intervento subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale Eseguita in un ambulatorio di un centro medico estetico della capitale l’autopsia a chiarire le cause del decesso ha spiegate legale della famiglia della ragazza una mensa scolastica su 4 irregolarità dalle carenze igienico strutturali come la presenza di insetti di escrementi di roditori alla mancanza di autorizzazioni dei pasti clienti per quantità e qualità alla di tracciabilità degli alimenti al omessa indicazione di eventuali allergeni sono i primi risultati della campagna di controlli a livello nazionale avviata con l’inizio del nuovo anno scolastico dai carabinieri del NAS di Intesa con il Ministero della Salute ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente nazionale del sindacato a te ci vuole un investimento da parte dello stato nonché degli enti locali il problema delle mense legate al problema del tempo scuola è legato al problema dei finanziamenti che è molto spesso sono inferiori anche all’organizzazione dei servizi che si vorrebbe fornire alle famiglie quindi è importante questo che ti faccio una questi controlli ma diventa decisivo il finanziamento anche agli enti locali enti locali a sua volta diverse per offrire questo servizio senza questo servizio ricordiamo non si può continuare il tempo prolungato quindi tra l’altro un tempo prolungato che purtroppo in molte regioni del paese mentre a sud e pane scende e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa