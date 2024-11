Quotidiano.net - Ucraina, Usa: nordcoreani stanno combattendo insieme ai russi

Il Dipartimento di Stato americano afferma che le truppe nordcoreane hanno iniziato a "impegnarsi in operazioni di combattimento"alle forze russe al confine con l'. "Posso confermare - spiega il ;;portavoce Vedant Patel - che oltre 10.000 soldati della Rpdc sono stati inviati nellaa orientale e la maggior parte di loro si è trasferita nella regione di Kursk, dove ha iniziato a impegnarsi in operazioni di combattimento con le forze" di Mosca. Patel sottolinea la "preoccupazione" degli Stati Uniti per questa alleanza. Secondo Kiev circa 11.000 soldatisono già dispiegati ina e hanno iniziato a combattere contro le forze ucraine nel Kursk, dove quest'ultime sono all'offensiva da agosto. Tale dispiegamento preoccupa molto i paesi occidentali che sostengono l'