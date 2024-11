Lettera43.it - Treni, sciopero degli addetti alla manutenzione: possibili ritardi e disagi

Leggi su Lettera43.it

Mercoledì 13 novembre è in programma unodei lavoratori di Rfi (Rete ferroviaria italiana)delle infrastrutture eimpianti. L’agitazione riguarda tutto il territorio nazionale ed è stata indetta dai sindacati di settore Cub e dell’Assemblea nazionale lavoratorisu molte tratte, cone cancellazioni. È consigliabile consultare i siti web della compagnia con cui si viaggia per essere informati in tempo reale di eventuali cambi di programmazione.Articolo completo:dal blog Lettera43