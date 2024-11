Quotidiano.net - Selvaggia Roma, da Temptation Island alla recente maternità

Per gli appassionati dei reality e affini, il nome diè sicuramente noto. Se avete seguitoe il Grande Fratello Vip, avrete avuto modo di conoscerla. In questi giorni, la donna – nata il 29 ottobre 1990 – è diventata madre. Gli esordi televisivi, da Uomini e Donne al Gf Vip Il debutto sul piccolo schermo avviene con la sua partecipazione a Uomini e Donne che rappresenta la prima apparizione televisiva. Ai tempi non aveva ancora scelto il suo nome d’arte si era presentata come Sabrina Haddaji. Aveva partecipato al dating show per corteggiare il tronista Alessio. Dopo questa breve partecipazione e dopo essere diventata, la ragazza partecipa ainsieme al fidanzato Francesco Chiofalo. Al termine del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, la coppia si è lasciata e ha interrotto la convivenza.