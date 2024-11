Inter-news.it - Scaloni: «Formazione? Simile all’ultima!» Indizio Lautaro Martinez

Leggi su Inter-news.it

ha parlato dellache scenderà in campo tra Argentina e Paraguay.si candida per giocare.DI– Lionel, in conferenza stampa, ha dato qualchesulladell’Argentina contro Paraguay: «Ho deciso bene la squadra, sarà abbastanzapartita con la Bolivia. Non glielo ho confermato, ho qualche dubbio. Sarà una partita molto difficile, contro un avversario che sta facendo bene , in un buon momento. Qualsiasi partita sarà importante in mezzo al campo. È fondamentale e non credo che sarà diversa da altri giochi». In quella partita,partì titolare in quella partita che l’Albiceleste vinse 6-0.Oltre il campo,parla del calendario!CALENDARIO – Poiha risposto alla domanda sulle tante gare ravvicinate: «Le Nazionali ne pagano le conseguenze .