Oasport.it - ‘Saranno Campioni’: Bright Maddaloni Nosa, l’ultimo gioiello di una famiglia vincente

Prosegue senza soluzione di continuità la dinastia dei, che continua a sfornare judoka di alto livello cresciuti sotto l’ala protettrice del maestro Gianni allo Star Judo Club di Scampia. Il prossimo nella linea di successione è, nato in Austria nel 2003 da padre ivoriano e madre nigeriana, per poi venire adottato all’età di due anni da Gianni.ha cominciato a raccogliere risultati interessanti dal 2017, conquistando il titolo italiano esordienti, mentre nel 2019 si è imposto nella rassegna tricolore cadetti guadagnandosi la possibilità di fare esperienza anche in alcune competizioni internazionali. Da sedicenne si è messo in mostra vincendo la Cadet European Cup di Follonica subito prima della lunga pausa per la pandemia di Covid.Il suo judo esplosivo gli ha consentito di ottenere un incoraggiante quinto posto al primo anno da junior ai Mondiali U21 di Olbia, confermando un potenziale ancora tutto da scoprire.