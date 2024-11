San Marino S&P assegna BBB- A-3 rating prospettive stabili

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 nov. (askanews) – L’agenzia diStandard & Poor’s hato alla repubblica di Sandi credito sovrano in valuta estera e locale a lungo e breve termine “BBB-/A-3” a San. Lesono. Ci aspettiamo – si legge in una nota dell’agenzia statunitense – che la crescita del PIL reale di Sansi rafforzi all’1,0% quest’anno e ulteriormente nei prossimi anni, sostenuta da una forte domanda interna e dalla prevista ripresa nei principali partner commerciali, dopo un rallentamento nel 2023. Inoltre, crediamo che la prossima attuazione dell’accordo di associazione con l’UE fungerà da ulteriore ancora per gli standard di governance e sosterrà la crescita economica. ? S&p valuta positivamente l’attuazione da parte del governo delle riforme del mercato del lavoro e del sistema pensionistico e i progressi nella ristrutturazione del settore bancario tramite l’istituzione di un veicolo speciale, Asset Management Company (AMC), che ha ridotto sostanzialmente le esposizioni non performanti al 24,6% dei prestiti a livello di sistema a giugno di quest’anno dal 55% di aprile 2023.