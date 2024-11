Tpi.it - Ragazza morta prima dell’intervento al naso, ci sono due indagati

Cidue persone indagate per la morte di Agata Margaret Spada, la 22enne siciliana deceduta dopo aver ricevuto l’anestesia per un’operazione di chirurgia estetica. Si tratta dei due medici, padre e figlio, titolari dell’ambulatorio di Roma in cui la giovane si sarebbe dovuta operare.La Procura capitolina – che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo – ha posto sotto sequestro il centro medico estetico, sprovvisto di targhetta esterna o insegna.Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa, nella struttura non è stato trovato alcun documento, cartella clinica o registrazione relativo all’intervento e mancherebbe anche l’attestazione sul consenso informato sottoscritto dalla.La Procura affiderà oggi l’incarico per effettuare l’autopsia che verrà svolta all’istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata.