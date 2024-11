Ilrestodelcarlino.it - Piccole e medie imprese in affanno: "Manifattura e commercio in crisi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una forte incertezza percepita sia nel momento attuale, sia nella previsione del 2025, un 2024 difficile per lee tre fattori di grande criticità a preoccupare maggiormente gli imprenditori, ovvero pressione fiscale, adempimenti burocratici e reperibilità del personale nel mercato del lavoro. Questi i risultati che impensieriscono i vertici di Cna Reggio Emilia e gli associati, ai quali, circa 300 aziende, è stata somministrata l’indagine sull’anno in corso. "Un modo per essere vicini alle nostre", dice presidente Giorgio Lugli, specificando una implosione, a seguito della esplosione, dei super bonus per leedili. "Situazione che non stimola la visione del futuro e neanche assunzioni", aggiunge. Nel dettaglio, dall’indagine congiunturale che Cna Reggio ha lanciato dal 20 settembre al 20 ottobre ai propri associati, si registrano un 2024 in calo per quasi la metà delle(contro il 15% che dichiara un miglioramento), importanti incognite sul 2025, con oltre un quarto delleche non si esprime sul proprio futuro e un terzo che stima un peggioramento (solo il 17% intravede una crescita), e l’occupazione prevista in crescita solo dal 15% delle