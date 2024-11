Gaeta.it - Pete Hegseth nominato segretario alla Difesa: il piano di Trump contro la cultura ‘woke’

Facebook WhatsAppTwitter Nella sua corsa per la restaurazione di un governo conforme ai valori tradizionali, Donaldha sceltocomeper la sua prossima amministrazione., noto conduttore di Fox News, è stato una figuraversa e la sua nomina ha sorpreso molti, compresi diversi senatori repubblicani, che si sono detti perplessi sulla sua mancanza di esperienza politica tradizionale. La scelta dimette in luce un cambio di rotta nelle forze armate, con l’intenzione di sradicare le influenze considerate. Chi è: formazione e carriera militare, 44 anni, si distingue per un curriculum accademico di prestigio, avendo conseguito lauree a Princeton e Harvard. La sua carriera nella Minnesota National Guard lo ha visto impegnato in missioni in Iraq e Afghanistan e ha anche prestato servizio a Guantanamo Bay.