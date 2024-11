Mistermovie.it - Mister Movie | Data di Uscita della Serie TV di Harry Potter al 2027 ed una Stagione l’Anno

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La saga disi prepara a tornare sul piccolo schermo con unaTV che promette di portare una nuova interpretazione del celebre franchise. Warner Bros. Discovery ha recentemente annunciato un casting aperto per i protagonisti principali, ovvero, Ron e Hermione, rivolgendosi a giovani attori tra i 9 e gli 11 anni. Questo potrebbe indicare che la produzione inizierà nell’aprile del 2025, mentre ladi rilascio si ipotizza per il 2026 o al massimo il.Il Team Creativo: Gardiner e Mylod per laTV diLa produzione di questa nuovasi avvarrà di un team creativo di altissimo livello, capeggiato da Francesca Gardiner, nota per il suo lavoro come produttrice di Succession. Dopo una lunga selezione, Gardiner è stata scelta come showrunner, battendo concorrenti di spessore come Tom Moran e Kathleen Jordan.