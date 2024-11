Mattarella risponde a Musk su X | L’Italia sa badare a se stessa Lui insiste | È una democrazia o un’autocrazia?

Leggi su Open.online

Non c’è due senza tre, un detto che vale anche per Elon. Il tema è sempre lo stesso: il conflitto governo-magistratura riguardo al trattenimento dei migranti nei cpr albanesi. Ieri, martedì 12 novembre, l’imprenditore aveva chiesto a gran voce la cacciata dei giudici e aveva definito la Ong Sea Watch una «organizzazione criminale». Oggi, sempre in risposta a un tweet di un altro utente,ha deciso di rincarare la dose. «È inaccettabile», ha scritto sul suo social X. E poi la domanda:è una?La provocazione diIl post originario è di Ian Miles Cheong, un profilo noto per le sue posizioni fortemente allineate al duro conservatorismo di Donald Trump. La risposta di, fresco di nomina a capo del nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa americano, è quantomeno provocatoria: «Il popolo italiano vive in unao ènon eletta a prendere le decisioni?».