Anticipazionitv.it - Marina La Rosa: dai fasti del Grande Fratello 1 alle rivelazioni più intime

Leggi su Anticipazionitv.it

La, protagonista indimenticabile del1, ha raccontato al magazine Oggi gli alti e bassi della sua vita post-reality. Dalla celebrità e i guadagni folli ai sacrifici imposti da un mondo dello spettacolo segnato da comportamenti inappropriati.ha spiegato di aver guadagnato cifre straordinarie, come i 50 milioni di lire per una serata in discoteca, ma di aver speso tutto senza lasciare nulla di durevole. Tra le difficoltà incontrate, ha raccontato le avance sgradevoli subite e il pregiudizio legato alla sua fama di “gatta morta”. La sua svolta è arrivata con la maternità, che l’ha spinta a rimettere in discussione le sue priorità e a vivere una nuova fase della sua vita.Iposte la fine della fortunaLaha vissuto un periodo dicelebrità subito dopo il1.