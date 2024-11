Lapresse.it - Maltempo oggi in Sicilia, a Catania auto trascinate in mare

Corsi d’acqua esondati e allagamenti inper il: in provincia dialcune strade nei comuni di Acireale, Riposto e Aci Sant’Antonio si sono trasformate in fiumi. La pia battente che cade da ore ha inondato strade e piazze. Sono più di quaranta le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. Alcune vetture sono statein, come mostrano i video condivisi sui social da alcuni residenti di Torre Archirafi e Giarre. Diversi conducenti e passeggeri disono stati salvati in un parcheggio di un supermercato completamente allagato e in un’abitazione invasa da acqua e fango.