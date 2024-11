Maltempo Italia | strade come fiumi auto trascinate in mare e case sommerse da acqua e fango

Leggi su Caffeinamagazine.it

La Sicilia orientale è flagellata da forti piogge e allagamenti che stanno mettendo a dura prova diverse località. A Torre Archirafi, frazione di Riposto in provincia di Catania, oltre 30 richieste di soccorso sono arrivate perdalla furia dell’, mentree vicoli si sono trasformati in torrenti impetuosi. Fortunatamente, al momento non si segnalano dispersi.La situazione è critica anche ad Aci Sant’Antonio, dove i vigili del fuoco hanno soccorsomobilisti rimasti bloccati nelle lorolungo via Aldo Moro. I soccorsi sono intervenuti anche in un supermercato, dove diverse persone sono rimaste intrappolate a causa dell’che ha completamente sommerso il locale. Ad Acireale, invece, una persona è stata messa in salvo in un’abitazione allagata in via Rocco Chinnici.