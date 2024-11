Velvetgossip.it - La Talpa, svelato il cast del reality con Diletta Leotta

Leggi su Velvetgossip.it

Dopo anni di indiscrezioni di un possibile ritorno delshow, finalmente Mediaset ha ascoltato la richiesta dei telespettatori. In realtà, i vertici dell’emittente televisiva ci stavano solo lavorando a tempo debito. Lavedrà la conduzione die promette unstellare. Ecco i nomi ufficiali.è pronta a iniziare questa nuova avventura, sempre restando dell’ambito della conduzione. Siamo però abituati a vedere la modella a commentare le partite di calcio in onda su DAZN, questa volta invece la vedremo confrontarsi con il mondo deishow. Lasta per tornare in onda. Ecco chi sono i volti delufficiale. Latorna sul piccolo schermo e in streaming, foto Wikipedia – VelvetGossipDopo anni di attesa per l’arrivo di una nuova edizione, finalmente ilshow torna in una nuova veste.