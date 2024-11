Sport.quotidiano.net - La (stupenda) altalena dell’allenatore. Discese ardite e risalite: quel Battisti di Palladino

Un mese fa ha rischiato l’esonero, oggi è l’allenatore più applaudito del campionato. Più delle canzoni di, il calcio è fatto die di. Ma lui, Raffaeleda Mugnano di Napoli, questa risalita prepotente nella considerazione generale se l’è guadagnata col merito. Perché dietro a questa Fiorentina da vertice, che per solidità e approccio marmoreo alla partita ricorda il Biancone di piazza della Signoria, c’è evidente la sua mano di allenatore atipico con dentro una visione di calcio pragmatico e duttile. Sì,è a suo modo un mister originale, un iconoclasta che sta distruggendo le immagini sacre del recente passato calcistico a Firenze, collocandosi in una terra di mezzo ancora tutta da scoprire. Cresciuto alla scuola del gasperinismo, ovvero dicalcio che teorizza la futilità del possesso palla per sposare la concretezza della marcatura a uomo e delle ripartenze in perpendicolare,infatti è andato oltre, mescolando diverse filosofie di gioco senza restare mai prigioniero di nessuna.