La strategia Conte-Napoli ha vinto Mariani punito | arbitrerà in Serie B

L’arbitraggio della partita Inter-ha avuto ripercussioni per Maurizio, che sarà temporaneamente “retrocesso” inB dopo la decisionestata di assegnare un rigore per un contatto lieve tra Anguissa e Dumfries.Secondo La Gazzetta dello Sport, i vertici dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) hanno ritenuto la scelta dicontroversa, e il designatore Gianluca Rocchi ha definito l’episodio come un errore evitabile.Di conseguenza,dirigerà partite inB per un periodo di “rincorsa” prima di tornare inA. Questa decisione segue una prassi già adottata per arbitri come Feliciani, Maresca, Pairetto, Ayroldi e Marinelli, che sono stati temporaneamente assegnati allaB per riflettere sugli errori e recuperare concentrazione.