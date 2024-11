Cultweb.it - Interstellar è vero, padre e figlia decodificano un segnale alieno, ma cosa significa?

Leggi su Cultweb.it

Nel maggio 2023, unmisterioso inviato da Marte è arrivato sulla Terra. Gli alieni, in realtà non c’entravano nulla, perché ilquestione era parte di un progetto artistico-scientifico ideato da Daniela de Paulis del SETI Institute. Lo scopo? Simulare l’ipotetico contatto con una civiltà extraterrestre, ponendo una domanda affascinante: come decodificheremmo un messaggio? A risolvere l’enigma, neanche fossedi Christopher Nolan, sono stati Ken e Keli Chaffin, une unadi cittadinanza americana. Il quali, partendo da un’immagine che sembrava una mappa stellare, chiamata “starmap”, hanno effettuato centinaia di simulazioni attraverso algoritmi specifici. Arrivando a una risposta: si trattava di cinque configurazioni di aminoacidi, le molecole essenziali per la vita.