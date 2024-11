Ilrestodelcarlino.it - Il campione paralimpico Cassioli parla della sua vita da non vedente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovo appuntamento inserito nella programmazione del ‘Buon vivere’: questa sera alle 21 alla Fabbrica delle Candele sarà presentato il libro ‘Insegna al cuore a vedere’ dell’atletadi sci nautico Daniele, scritto con Salvatore Vitellino. L’evento fa parte del progetto ‘All 4 Games’. Vedersi dentro è un’arte, ma anche una disciplina da apprendere e un muscolo da allenare. Per arrivare a giocare a cuore libero e mente aperta la partita più importante: quella. Può un noninsegnare a chi vede come guardarsi dentro? Sì, proprio chi vive al buio dalla nascita può diventare la nostra miglior guida per imparare a vedere oltre. Perché la cecità interiore è un ostacolo molto più insidioso di quella degli occhi: rabbia, vittimismo, senso di colpa e frustrazione offuscano la nostra lucidità e ci impediscono di compiere le scelte davvero giuste per noi.