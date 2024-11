Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, allerta aerea: “Missili russi su Kiev”. Usa: truppe nordcoreane combattono con Mosca

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 novembre 2024 – Èdalle prime ore di stamani indopo che le autorità hanno lanciato stamattina un allarme a livello nazionale, per far fronte a un attaccostico russo su. Il presidente “Putin sta lanciando un attaccostico suin questo momento”, ha detto il capo di stato maggiore ucraino Andriy Yermak su Telegram. Alcune esplosioni sono state udite aintorno alle 7,20 ora locale. Lo ha riferito il sindaco Vitalii Klitschko, secondo quanto riportato daIndipendent. Intanto il Dipartimento di Stato americano afferma che lehanno iniziato a “impegnarsi in operazioni di combattimento” insieme alle forze russe al confine con l'. “Posso confermare – spiega il portavoce Vedant Patel – che oltre 10.000 soldati della Rpdc sono stati inviati nellaa orientale e la maggior parte di loro si è trasferita nella regione di Kursk, dove ha iniziato a impegnarsi in operazioni di combattimento con le forze” di