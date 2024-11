Lettera43.it - Grok, al via i test per la versione gratis: Elon Musk sfida OpenAI

è pronto perre, Google e Microsoft nel campo dell’intelligenza artificiale., il chatbot della start up xAI – fondata dal miliardario nel 2023 – e integrato su X per gli utenti paganti, potrebbe infatti ottenere presto unagratuita per tutti gli iscritti alla piattaforma. Lo ha riportato TechCrunch, che ha confermato l’avvio di alcuniin alcune aree selezionate, tra cui la Nuova Zelanda, seppur con limitazioni per gli account. Sarebbe solo l’ultima mossa del patron di X e Tesla per ampliare la base di utenti al fine di ricevere maggiori back sui suoi prodotti e competere così con i giganti del settore, tra cui soprattutto ChatGPT. Intanto l’azienda è alla ricerca di nuovi investimenti: secondo il Wall Street Journal è in trattative per raccogliere fino a 40 miliardi di dollari.