Lapresse.it - Florida, la nave da crociera Disney Treasure arriva a Port Canaveral

Leggi su Lapresse.it

La nuovissimadadellaCruise Line èta per la prima volta al suoo di origine diCaral, nellacentrale. La, che salperà da lì il 21 dicembre, presenta diversi ristoranti a tema che mettono in risalto storiecome ‘Aladdin’, ‘Coco’, ‘Il Re leone’ e ‘Zootropolis’, così come Marvel e ‘Star Wars’, oltre a classici più vecchi come ‘20.000 leghe sotto i mari’.Lacontinuerà il suo viaggio dirigendosi a New York, dove riceverà il varo ufficiale prima di intraprendere presto il suo viaggio inaugurale.