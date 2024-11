Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, oggi alle 18. Fossombrone a Ravenna, Fucili: "Avversario stimolante»

Nel girone 14si gioca la partita valevole per 32esimi di- 1913- Forsempronese 1949. L’natore della squadra madaurensi Michelecosì presenta il match: "Giochiamo questa gara die siamo contenti di giocarla perché affrontiamo una squadra prestigiosa e giocheremo in uno stadio importante e quindi sarà una bella vetrina anche per i ragazzi che scenderanno in campo. Cercheremo di dare spazio anche a chi ha giocato di meno e si meritano una vetrina così importante, vogliamo comunque disputare una buona gara, avremo tanti under in campo, sono voglioso di vederli all’opera, ancora non siamo neanche al primo terzo di campionato e c’è necessità di tutti, in più ci dovrà servire per tenerci in condizioni. Siamo contenti di aver superato il primo turbo ed essere qua per affrontare undi prestigio.