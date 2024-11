Ilfattoquotidiano.it - Cop29, Meloni a Baku difende i combustibili fossili: “Non c’è una sola alternativa”. E punta sulla fusione nucleare: “Può essere la svolta”

Toccata e fuga. E l’intervento di Giorgiaalla 29° Conferenza Onu sui cambiamenti climatici in corso a, in Azerbaigian, si trasforma in uno spot a gas e in un’occasione per parlare del ruolo dell’Italia nella. Che, però, non potrà servire a raggiungere gli obiettivi climatici dei prossimi due decenni. Attraverso le parole della premier, l’Italia rivolge a tutti i Paesi l’invito a condividere la responsabilità per il nuovo obiettivo finanziario, ma non annuncia nuovi impegni finanziari da parte di Roma.“Non c’è un’ai” – Giorgiaparla di decarbonizzazione, sottolineando che “serve un approccio non ideologico ma pragmatico” per “proteggere la natura avendo al centro l’uomo”. Ergo: “Al momento non c’è un’unicaai, dobbiamo avere una visione realistica”.