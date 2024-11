Ilgiorno.it - Cologne, morto carbonizzato dentro l’auto: le ultime settimane tra le minacce

Brescia – Parola ai testi della difesa ieri in Assise al processo a Davide Mossali, il meccanico di Palazzolo accusato di avere ucciso il 40enne kosovaro Nexhat Rama per una vicenda di debiti. Era il 29 agosto 2022. Rama fu trovatonella Land Rover del fratello incendiata tra le vigne di. Per la pm Claudia Passalacqua Mossali, 54 anni, eliminò il kosovaro suo creditore, che dopo avergli prestato 30mila euro gli stava addosso. Lo avrebbe attirato nella sua officina, ammazzato con un’arma da fuoco clandestina, rinchiuso nel baule della Land Rover abbandonata e bruciata. Contestazioni sempre negate dall’imputato. Per la difesa, invece, le cose andarono diversamente. Rama aveva avuto forti screzi con un imprenditore edile e uno delle cave, entrambi dell’Ovest - chiamati a deporre, si sono avvalsi del silenzio: sono infatti sotto indagine in un procedimento connesso - per conto dei quali in precedenza avrebbe compiuti pestaggi e incendi in cambio di pagamenti e di un’assunzione, che però non andarono a buon fine.