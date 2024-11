Spazionapoli.it - “C’è una causa in atto”, il giocatore del Napoli chiude i rapporti

Chiusi icon il calciatore del: arriva l’annuncio sullain, ecco ora cosa succederà per il futuro dell’azzurroLa fine che non ti aspetti, dopo tante parole al miele e un rapporto di amicizia e professionalità di lunga data. Il calciatore ancora tesserato nelrompe con il suo agente.Mario Giuffredi annuncia a Radio Kiss Kissche Mario Rui non è più un suo assistito: “Non ne voglio parlare, c’è pure unain“. Il calciatore portoghese è rimasto in azzurro, ma non rientra più nei piani societari. E nel frattempo è calato il gelo con il suo storico procuratore.In estate ha avuto diverse richieste, non solo in Europa ma anche verso il Brasile, ma ha rifiutato qualsiasi destinazione. Il club non è riuscito a venderlo, ma aveva ormai fle sue scelte, non inserendolo nella lista e affidando a Gilmour il numero 6.