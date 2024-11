Ilrestodelcarlino.it - Cartomante denunciata a Rimini, il rito d’amore non funziona: truffa a un cuore infranto

, 13 novembre 2024 – Una delusionecocente, che non le faceva prendere sonno la notte. Pur di mettersi nuovamente insieme all’uomo della sua vita, che dopo un lungo fidanzamento aveva deciso di lasciarla, una donna di 49 anni era disposta a tutto. Anche a rivolgersi a sedicenti maghi, indovini e cartomanti che grazie ai loro poteri – questa era la promessa – le avrebbero consentito di riconquistare l’amore perduto. La malcapitata si è convinta persino a versare 2.200 euro, in due tranche, ad una 60enne riminese, di professione, che si era offerta di svolgere per suo conto un “legamento”. Una specie dibasato su radici intrecciate e formule propiziatorie che la professionista dell’occulto aveva definito “infallibile” e in grado sicuramente di esaudire i suoi desideri: nel giro di un anno – parola sua – lei e l’amato si sarebbero progressivamente riavvicinati fino a fidanzarsi nuovamente.