Calcio Serie D / Atletico Ascoli sempre più in alto dopo il recupero

Nel proseguimento contro l’Avezzano, gli ascolani, che partivano da 3-0, vincono 4-2: staccata la Vigor Senigallia, ora sesta, l’è terzo a -1 dalla vettaSENIGALLIA, 13 Novembre 2024 – L’vince il proseguimento del match di due settimane fa contro l’Avezzano, sospeso a suo tempo al 28? del primo tempo sul 3-0 per gli ascolani per il grave infortunio occorso ai giocatori abruzzesi Senese e Esposito.Avevano segnato Nonni, Scimia e Gerlero.Nel proseguimento di mercoledì 13 novembre, è finita 4-2: reti di Traini per i locali al 46?, accorciano Macchia al 55? e quindi Passewe su rigore al 90?.più in: ora è terzo da solo con 21 punti, l’Avezzano resta penultimo.Intanto sono partite le prevendite su Vivaticket per Sambenedettese-Vigor del 17 novembre.