BJK Cup Finals 2024 inondazioni a Malaga | Townsend mostra l’acqua che entra in stanza VIDEO

Prosegue questo difficile autunno dal punto di vista climatico per la Spagna, con l’Andalusia ora sotto tanta pioggia dopo il ben noto disastro avvenuto nella regione Valenciana. Aquest’oggi sarebbero dovute iniziare le BJK Cup, mentre da mercoledì prossimo si disputeranno anche le finali di Coppa Davis. Rinviato questa mattina, però, il match tra le padroni di casa iberiche e la Polonia. Allerta rossa in tutta la città, uffici pubblici chiusi, così come università, scuola, anche la metro. Sono davvero poche le persone in giro per la città e la pioggia si è presentata puntuale. Sin da metà mattinata non si è fermata, con tutte le conseguenze del caso: oltre 3.000 evacuati, un ospedale e l’aeroporto allagati. Anche la giocatrice statunitense Taylorin unfilmato nel primo pomeriggio hato l‘acqua che iniziava adre nellain cui alloggia in vista del torneo.