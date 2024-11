Calciomercato.it - Belgio-Italia, Spalletti ricorda l’Heysel e avverte: “Ecco cosa è pericoloso”

Le parole del ct azzurro alla vigilia della sfida di Nations League che può essere decisiva per il passaggio del turno della NazionaleBasta un punto all’per centrare la qualificazione alla fase eliminatoria di Nations League. Gli uomini di Lucianosaranno impegnati domani sera a Bruxelles contro il: una prova impegnativa per gli Azzurri che puntano a conservare l’imbattibilità nella competizione., la conferenza di(LaPresse) – Calciomercato.itE Lucianoha parlato in conferenza stampa proprio di quella che sarà la sfida. Senza però dimenticare quella che è una delle più grandi tragedie del calciono, che ha avuto luogo proprio nella capitale belga, quella del, per cui c’è stato un momento commemorativo.Heysel: “Questa storia deve rimanere nella memoria di tutti, lo dobbiamo per il rispetto a tutte le persone che sono mancate, il calcio è fatto di molte pagine belle, ma ci sono momenti purtroppo tristi come questi che non devono più risuccedere.