Oasport.it - Baseball, Mike Piazza: “Vogliamo sviluppare il talento e puntare a Los Angeles 2028”

Leggi su Oasport.it

L’Italia delvuole essere fra le squadre che parteciperanno alle Olimpiadi di Los. A farlo capire forte, in un’intervista rilasciata al sito federale della FIBS, è stato il manager della squadra azzurra: quelche vuole riportare il tricolore all’alto livello.“Siamo partiti decisamente col piede giusto – racconta-, con Andrea (Marcon, ndr) e tutto lo staff abbiamo condiviso alcuni obiettivi strategici, chiari e definiti, ed è tenendoli ben presenti che abbiamo costruito nei mesi scorsi la piattaforma per lo sviluppo dei talenti che dovranno portarci alla qualificazione per le prossime Olimpiadi. Dobbiamo assolutamente creare una cultura delitaliano che ci consenta di competere con i migliori, prima di tutto a livello europeo, perché è da qui che passerà la qualificazione, quindi sul palcoscenico internazionale.